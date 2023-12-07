"Астон Вілла" перемогла "Манчестер Сіті" та обійшла команду Гвардіоли в таблиці АПЛ (відео)

"Астон Вілла" здобула перемогу над "Манчестер Сіті" у центральному матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі завершився з рахунком 1:0 .

Упродовж поєдинку команда Унаї Емері переважала чинного чемпіона за моментами та завдала аж 22 удари по воротах проти 2 у підопічних Хосепа Гвардіоли. За очікуваними голами (xG) "леви" також були кращими – 2,06 проти 0,86.

Такі старання не залишилися без результату. На 74-й хвилині бірмінгемці забили єдиний і переможний м'яч – Леон Бейлі відзначився після передачі Юрі Тілеманса.

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Манчестер Сіті"

Цікаво, що це 14-та поспіль домашня перемога "Астон Вілли" в АПЛ. А ось "Манчестер Сіті" переживає чорну смугу – підопічні Гвардіоли не змогли виграти жодного з чотирьох останніх матчів у чемпіонаті Англії.

Завдяки цій перемозі "Астон Вілла" (32 очки) піднялася на третє місце в АПЛ. Підопічні Емері обійшли в турнірній таблиці "городян" (30 балів), які опустилися на четверту позицію. Лідирує в чемпіонаті "Арсенал" Олександра Зінченка – 36 очок. На другій сходинці йде "Ліверпуль" (34 пункти).

У наступному турі "Астон Вілла" 9 грудня прийматиме "Арсенал". Днем пізніше "Манчестер Сіті" на виїзді зіграє з "Лутоном".

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