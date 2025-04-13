Астон Вілла – ПСЖ: де дивитися і прогноз букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ – "Астон Вілла" / © Associated Press

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У вівторок, 15 квітня, "Астон Вілла" прийме ПСЖ у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 9 квітня в Парижі, французький клуб здобув вольову перемогу з рахунком 3:1.

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Де дивитися матч Астон Вілла – ПСЖ

В Україні поєдинок "Астон Вілла" – ПСЖ у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Астон Вілла – ПСЖ

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають ПСЖ. На перемогу команди Луїса Енріке можна поставити з коефіцієнтом 2,16. Нічия – 3,70. Виграш англійського клубу – 3,30.

Також аналітики прогнозують тріумф парижан за підсумками двоматчевої дуелі – коефіцієнт на їхній вихід до півфіналу становить 1,05. Прохід підопічних Унаї Емері до наступної стадії турніру – 9,60.

Переможець пари ПСЖ – "Астон Вілла" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння "Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія). У першому чвертьфінальному матчі лондонський клуб удома знищив "вершкових" з рахунком 3:0.

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які переможуть у чвертьфіналах "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія) та "Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал". Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.