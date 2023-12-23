"Астон Вілла" сенсаційно втратила очки з аутсайдером і не скористалася шансом очолити АПЛ (відео)

Бірмінгемці вирвали нічию на 90+7-й хвилині, але перервали свою фантастичну переможну серію.

"Астон Вілла" неочікувано не змогла обіграти "Шеффілд Юнайтед" у домашньому матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі завершився з рахунком 1:1 .

Команда Унаї Емері прогнозовано діяла першим номером і мала шалену перевагу у володінні м'ячем – 78% на 22%. За кількістю ударів "леви" також перевершили суперника – 11 проти 5 (у площину воріт – 4:2).

Однак забити господарям тривалий час не вдавалося. На 59-й хвилині ворота гостей вразив Леон Бейлі, але після втручання VAR його гол було скасовано через порушення правил.

За три хвилин до кінця основного часу зустрічі "Шеффілд Юнайтед" використав свій мало не єдиний момент і вийшов вперед після розіграшу стандарту – Кемерон Арчер забив у ворота свого колишнього клубу.

Бірмінгемці відчайдушно намагалися відігратися і в компенсований час таки досягнули цієї мети. На 90+7-й хвилині Ніколо Дзаньоло головою замкнув подачу Дугласа Луїса і врятував для "левів" нічию.

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Шеффілд Юнайтед"

Таким чином, "Антон Вілла" перервала свою приголомшливу серію з 15-ти поспіль перемог у домашніх матчах АПЛ, яка є абсолютним рекордом у 149-річній клубній історії. Востаннє підопічні Емері поступалися у Бірмінгемі ще в лютому 2023 року "Арсеналу" з рахунком 2:4.

"Астон Вілла" (39 очок) вийшла на друге місце в АПЛ, посунувши "Ліверпуль" (38 балів) на третю позицію. Водночас команда Емері втратила нагоду обійти в турнірній таблиці "Арсенал" (39 пунктів), який лідирує, випереджаючи бірмінгемців за додатковим показниками. У суботу, 23 грудня, "Ліверпуль" прийматиме "Арсенал" у центральному матчі 18-го туру чемпіонату Англії.

Своєю чергою, "Шеффілд Юнайтед" з 9 очками перебуває у зоні вильоту з АПЛ на передостанній 19-й сходинці.

У наступному турі "Астон Вілла" 26 грудня на виїзді зіграє проти "Манчестер Юнайтед", а "Шеффілд Юнайтед" того ж дня прийме "Лутон".

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