"Астон Вілла" у більшості розбила "Брюгге" та пройшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

В 1/4 фіналу на бірмінгемців чекає протистояння з ПСЖ.

"Астон Вілла" вдома розгромила "Брюгге" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі завершився з рахунком 3:0 .

Уже на 17-й хвилині бельгійський клуб залишився в меншості – пряму червону картку отримав Кіріані Саббе.

Англійська команда скористалася чисельною перевагою і упродовж зустрічі тричі вразила ворота суперника. Дубль оформив Марко Асенсіо, відзначившись на 50-й і 61-й хвилинах. Ще один гол на 57-й хвилині забив Ян Матсен.

Перша гра між командами у Бельгії завершилася перемогою підопічних Унаї Емері з рахунком 3:1.

Відтак "Астон Вілла" розбила "Брюгге" з рахунком 6:1 за підсумками двох зустрічей і вийшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де позмагається з ПСЖ, який в 1/8 фіналу у серії пенальті вибив з турніру "Ліверпуль".

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Брюгге"

Читайте також:

"Арсенал" з голом Зінченка зіграв унічию проти ПСВ і вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Визначився суперник "Барселони" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (відео)

"Баварія" вдруге обіграла "Баєр" і вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)