"Астон Вілла" закамбечила проти "Брентфорда" Ярмолюка та вийшла на друге місце в АПЛ (відео)

"Астон Вілла" обіграла "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка у виїзному поєдинку 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Зустріч у Лондоні завершилася з рахунком 1:2 .

"Бджоли" вийшли вперед перед перервою – на 45-й хвилині відзначився Кін Льюїс-Поттер.

У другому таймі "Брентфорд" залишився в меншості – на 71-й хвилині пряму червону картку отримав захисник господарів Бен Мі.

Бірмінгемському клубу вдалося скористатися чисельною перевагою та забити два голи. На 77-й хвилині Алекс Морено зрівняв рахунок, а на 85-й хвилині Оллі Воткінс приніс "левам" перемогу.

Зазначимо, що на 90+7-й хвилині у складі "Астон Вілли" також відбулося вилучення – пряму червону картку заробив Бубакар Камара.

Ярмолюк розпочав матч на лавці запасних "Брентфорда" і вийшов на поле на заміну на 89-й хвилині. На 90+8-й хвилині 19-річний українець отримав жовту картку.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Астон Вілла"

"Астон Вілла" (38 очок) здобула третю поспіль перемогу в АПЛ і піднялася на другу позицію в турнірній таблиці – команда Емері на один бал відстає від лідера чемпіонату "Арсенала" українця Олександра Зінченка. Третім йде "Ліверпуль" (37 пунктів), який сьогодні може повернутися на вершину, якщо вдома обіграє "Манчестер Юнайтед".

"Брентфорд" зазнав третьої поспіль поразки в АПЛ. Команда Ярмолюка з 19 очками посідає 12-ту позицію.

У наступному турі "Астон Вілла" 22 грудня прийме "Шеффілд Юнайтед", а "бджоли" вже 27 грудня вдома зіграють проти "Вулвергемптона".

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