"Астон Вілла" завдяки камбеку врятувалася від поразки у гольовій перестрілці з "Ліверпулем" (відео)

Команда Унаї Емері продовжує боротися з "Тоттенгемом" за місце в Лізі чемпіонів.

"Астон Вілла" на своєму полі зіграла внічию з "Ліверпулем" у заключному матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі завершився з рахунком 3:3 .

Уже на другій хвилині зустрічі "мерсисайдці" вийшли вперед завдяки курйозному автоголу воротаря господарів Еміліано Мартінеса. Утім, на 12-й хвилин м'яч Юрі Тілеманса дозволив бірмінгемцям відновити паритет у грі.

На 23-й хвилині підопічні Юргена Клоппа повернули собі перевагу в рахунку – відзначився Коді Гакпо. А на початку другого тайму Джарелл Кванса збільшив гандикап гостей.

Однак наприкінці поєдинку команда Унаї Емері оформила камбек та уникла поразки. Дубль зробив Джон Дуран, який на 79-й хвилині вийшов на заміну, а на 85-й і 88-й відправив м'яч до сітки воріт "мерсисайдців".

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Ліверпуль"

"Ліверпуль" (79 очок) достроково застовпив за собою третє місце в АПЛ та кваліфікувався до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

"Астон Вілла" (68 балів) йде на четвертій позиції та продовжує боротися з "Тоттенгемом" за путівку до найпрестижнішого єврокубка. За тур до фінішу бірмінгемці випереджають лондонців на п'ять пунктів, але "шпори" мають гру в запасі.

У заключному турі 19 травня "Ліверпуль" прийме "Вулвергемптон", а "Астон Вілла" на виїзді зіграє проти "Крістал Пелас".

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