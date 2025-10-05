Асист Довбика допоміг "Ромі" здобути вольову перемогу та очолити таблицю Серії А

Артем Довбик / © Associated Press

Український форвард "Роми" Артем Довбик відзначився результативною передачею в поєдинку 6-го туру італійської Серії А проти "Фіорентини".

28-річний українець вийшов у стартовому складі "вовків" і на 22-й хвилині п'ятою скинув м'яч на Матіаса Суле, який зрівняв рахунок у зустрічі.

Перед цим на 14-й хвилині за "фіалок" забив Мойзе Кін, відкривши рахунок у поєдинку.

На 30-й хвилині римляни вийшли вперед – після передачі Суле точного удару завдав

Браян Крістанте. У підсумку цей гол став вирішальним – підопічні Джан П'єро Гасперіні здобули виїзну перемогу з рахунком 1:2 .

Зазначимо, що Довбик провів на полі 59 хвилин, після чого його замінив Пауло Дібала.

Цього сезону Артем забив один гол та віддав один асист в 7 матчах на клубному рівні.

Огляд матчу "Фіорентина" – "Рома"

Після цієї перемоги "Рома" (15 очок) очолила турнірну таблицю Серії А. "Фіорентина" перебуває на 17-й позиції, маючи у своєму активі лише три бали.

У наступному турі "Рома" 18 жовтня прийме "Інтер", а "Фіорентина" днем пізніше на виїзді позмагається з "Міланом".