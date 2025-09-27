Асист Ярмолюка допоміг "Брентфорду" перемогти "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Єгор Ярмолюк / © Associated Press

"Брентфорд" на своєму полі обіграв "Манчестер Юнайтед" у стартовому матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 3:1 .

Уже до 20-ї хвилини зустрічі форвард господарів Ігор Тьяго оформив дубль. На 26-й хвилині Беньямін Шешко скоротив відставання "червоних дияволів", забивши дебютний гол за свою нову команду.

Утім, уникнути поразки підопічним Рубена Аморіма не вдалося. Ба більше, наприкінці матчу "бджоли" забили третій м'яч – на 90+5-й хвилині Матіасу Єнсену асистував український півзахисник Єгор Ярмолюк, який провів на полі весь поєдинок.

Для 21-річного Ярмолюка це перша результативна дія за "Брентфорд". Українець оформив її у своєму 74-му матчі за англійський клуб.

Зазначимо, що на 76-й хвилині лідер "манкуніанців" Бруну Фернандеш не реалізував пенальті.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед"

Ярмолюк приєднався до "Брентфорда" в липні 2022 року, перейшовши з "Дніпра-1" за півтора мільйона євро.

У травні цього року Єгор подовжив контракт із "бджолами" до літа 2031 року.

"Брентфорд" і "Манчестер Юнатед" мають у своєму активі по сім очок і ділять з іншими клубами місця з 9-го до 13-го в таблиці АПЛ.

У наступному турі "бджоли" 5 жовтня приймуть "Манчестер Сіті", а МЮ днем раніше вдома зіграє із "Сандерлендом".