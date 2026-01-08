ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Асист Малиновського допоміг "Дженоа" зіграти внічию з "Міланом" у матчі Серії А

Українець відзначився четвертою результативною дією в нинішньому розіграші чемпіонату Італії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Руслан Малиновський

Руслан Малиновський / facebook.com/genoaCFCofficial

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський допоміг своїй команді зіграти внічию з "Міланом" у виїзному матчі 19-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані завершився з рахунком 1:1.

Малиновський вийшов у стартовому складі "грифонів" і на 28-й хвилині віддав гольову передачу на Лоренцо Коломбо.

Для 32-річного українця це четверта результативна дія в нинішньому розіграші чемпіонату Італії. В його активі 2 голи та 2 асисти.

Зазначимо, що Малиновського замінили на 64-й хвилині. На 90+2-й хвилині Рафаел Леау зрівняв рахунок і врятував "Мілан" від поразки.

На 90+9-й хвилині "Дженоа" могла вирвати перемогу, але Ніколає Станчу не реалізував пенальті.

Після цього матчу генуезці з 16 очками йдуть на 17-му місці у таблиці Серії А. "Мілан" (39 балів) посідає другу позицію та на 3 пункти відстає від лідера "Інтера".

У наступному турі Серії А команда Малиновського 12 січня прийме "Кальярі", а "россонері" днем раніше на виїзді зіграють з "Фіорентиною".

Раніше повідомлялося, що ПСЖ українця Іллі Забарного у серії пенальті здолав "Марсель" і здобув Суперкубок Франції.

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie