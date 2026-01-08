- Дата публікації
Асист Малиновського допоміг "Дженоа" зіграти внічию з "Міланом" у матчі Серії А
Українець відзначився четвертою результативною дією в нинішньому розіграші чемпіонату Італії.
Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський допоміг своїй команді зіграти внічию з "Міланом" у виїзному матчі 19-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані завершився з рахунком 1:1.
Малиновський вийшов у стартовому складі "грифонів" і на 28-й хвилині віддав гольову передачу на Лоренцо Коломбо.
Для 32-річного українця це четверта результативна дія в нинішньому розіграші чемпіонату Італії. В його активі 2 голи та 2 асисти.
Зазначимо, що Малиновського замінили на 64-й хвилині. На 90+2-й хвилині Рафаел Леау зрівняв рахунок і врятував "Мілан" від поразки.
На 90+9-й хвилині "Дженоа" могла вирвати перемогу, але Ніколає Станчу не реалізував пенальті.
Після цього матчу генуезці з 16 очками йдуть на 17-му місці у таблиці Серії А. "Мілан" (39 балів) посідає другу позицію та на 3 пункти відстає від лідера "Інтера".
У наступному турі Серії А команда Малиновського 12 січня прийме "Кальярі", а "россонері" днем раніше на виїзді зіграють з "Фіорентиною".
