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Асист Судакова допоміг "Бенфіці" здобути розгромну перемогу в матчі відбору Ліги Європи
"Орли" забили шість м'ячів у ворота шотландського клубу.
Український півзахисник португальської "Бенфіки" Георгій Судаков відзначився гольовою передачею в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти шотландського "Хартса".
Поєдинок на стадіоні "да Луж" у Лісабоні завершився розгромною перемогою "орлів" з рахунком 6:1.
Судаков вийшов на поле у стартовому складі і на 23-й хвилині віддав результативну передачу на Томаша Араужу, який подвоїв перевагу лісабонців (2:0).
Георгій був замінений на 65-й хвилині матчу. Інший українець "Бенфіки", воротар Анатолій Трубін, всю гру провів на лавці для запасних.
Поєдинок-відповідь відбудеться у четвер, 13 серпня. Переможець протистояння "Бенфіка" — "Хартс" у раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи зіграє з переможеним пари "Орхус" (Данія) — "Сабах" (Азербайджан).
Раніше повідомлялося, що "Динамо" здолало "Карабах" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.