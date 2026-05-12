Асист Циганкова допоміг "Жироні" врятуватися від поразки у матчі Ла Ліги

Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков відзначився результативною передачею у виїзному матчі 35-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 проти "Райо Вальєкано" (1:1).

Циганков вийшов на поле у стартовому складі та відіграв весь матч. Тривалий час команди не могли забили, але на 86-й хвилині Алемао вивів господарів уперед.

Однак каталонці зуміли вирвати нічию у грі з фіналістом поточного сезону Ліги конференцій. На 90-й хвилині Крістіан Стуані зрівняв рахунок після подачі Циганкова з кутового.

Цього сезону на рахунку 28-річного Циганкова 7 голів і 5 асистів в 31 матчі за клуб.

Український форвард "Жирони" Владислав Ванат не потрапив до заявки на цей матч через травму. Український воротар каталонського клубу Владислав Крапивцов провів поєдинок на лавці для запасних.

Після цієї нічиєї "Жирона" (39 очок) залишилася на 17-му місці в турнірній таблиці Ла Ліги — підопічні Мічела мають лише 2 бали відриву від зони вильоту. "Райо Вальєкано" (43 пункти) перебуває на десятій позиції.

У наступному турі "Жирона" прийме "Реал Сосьєдад", а "Райо Вальєкано" на виїзді зіграє з "Валенсією". Обидва матчі відбудуться 14 травня.

