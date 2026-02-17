ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
2 хв

Асист Ваната допоміг "Жироні" з Циганковим обіграти "Барселону" в Ла Лізі

"Біло-червоні" з двома українцями на полі здобули вольову перемогу в каталонському дербі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Владислав Ванат

Владислав Ванат / © Associated Press

"Жирона" на своєму полі обіграла "Барселону" в матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у місті Жирона завершився з рахунком 2:1.

Перший тайм минув без забитих голів. Перед перервою "синьо-гранатові" могли відкривати рахунок, але Ламін Ямаль не реалізував пенальті.

На старті другої половини зустрічі "Барселона" таки вийшла вперед – на 59-й хвилині голом відзначився Пау Кубарсі.

Однак "біло-червоні" уже за три хвилини зрівняли рахунок – Тома Лемар забив гол після предачі українського форварда Владислава Ваната.

На цьому підопічні Мічела не зупинилися і вирвали перемогу – на 87-й хвилині автором вирішального м'яча став Фран Бельтран.

Завершувала матч "Жирона" в меншості – на 90+9-й хвилині пряму червону картку заробив Хоель Рока.

Зазначимо, що Ванат разом зі своїм співвітчизником Віктором Циганковим вийшли у стартовому складі "Жирони". Владислава замінили на 74-й хвилині, а Віктор відіграв увесь поєдинок.

Ще один українець "Жирони" – воротар Владислав Крапивцов – провів гру на лавці для запасних.

Огляд матчу "Жирона" – "Барселона"

Після цієї перемоги "Жирона" (29 очок) посідає 12-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги. "Барселона" (58 балів) залишилася на другій позиції та на 2 пункти відстає від мадридського "Реала", який цього туру вдома розгромив "Реал Сосьєдад" (4:1).

У наступному турі "Жирона" 23 лютого на виїзді зіграє з "Алавесом", а "Барселона" днем раніше прийме "Леванте".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували ексфутболіста молодіжної збірної України, який воював на боці росіян.

Дата публікації
Кількість переглядів
187
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie