Асист Ваната допоміг "Жироні" з Циганковим обіграти "Барселону" в Ла Лізі

Владислав Ванат / © Associated Press

"Жирона" на своєму полі обіграла "Барселону" в матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у місті Жирона завершився з рахунком 2:1 .

Перший тайм минув без забитих голів. Перед перервою "синьо-гранатові" могли відкривати рахунок, але Ламін Ямаль не реалізував пенальті.

На старті другої половини зустрічі "Барселона" таки вийшла вперед – на 59-й хвилині голом відзначився Пау Кубарсі.

Однак "біло-червоні" уже за три хвилини зрівняли рахунок – Тома Лемар забив гол після предачі українського форварда Владислава Ваната.

На цьому підопічні Мічела не зупинилися і вирвали перемогу – на 87-й хвилині автором вирішального м'яча став Фран Бельтран.

Завершувала матч "Жирона" в меншості – на 90+9-й хвилині пряму червону картку заробив Хоель Рока.

Зазначимо, що Ванат разом зі своїм співвітчизником Віктором Циганковим вийшли у стартовому складі "Жирони". Владислава замінили на 74-й хвилині, а Віктор відіграв увесь поєдинок.

Ще один українець "Жирони" – воротар Владислав Крапивцов – провів гру на лавці для запасних.

Огляд матчу "Жирона" – "Барселона"

Після цієї перемоги "Жирона" (29 очок) посідає 12-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги. "Барселона" (58 балів) залишилася на другій позиції та на 2 пункти відстає від мадридського "Реала", який цього туру вдома розгромив "Реал Сосьєдад" (4:1).

У наступному турі "Жирона" 23 лютого на виїзді зіграє з "Алавесом", а "Барселона" днем раніше прийме "Леванте".

