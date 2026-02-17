- Дата публікації
Асист Ваната допоміг "Жироні" з Циганковим обіграти "Барселону" в Ла Лізі
"Біло-червоні" з двома українцями на полі здобули вольову перемогу в каталонському дербі.
"Жирона" на своєму полі обіграла "Барселону" в матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у місті Жирона завершився з рахунком 2:1.
Перший тайм минув без забитих голів. Перед перервою "синьо-гранатові" могли відкривати рахунок, але Ламін Ямаль не реалізував пенальті.
На старті другої половини зустрічі "Барселона" таки вийшла вперед – на 59-й хвилині голом відзначився Пау Кубарсі.
Однак "біло-червоні" уже за три хвилини зрівняли рахунок – Тома Лемар забив гол після предачі українського форварда Владислава Ваната.
На цьому підопічні Мічела не зупинилися і вирвали перемогу – на 87-й хвилині автором вирішального м'яча став Фран Бельтран.
Завершувала матч "Жирона" в меншості – на 90+9-й хвилині пряму червону картку заробив Хоель Рока.
Зазначимо, що Ванат разом зі своїм співвітчизником Віктором Циганковим вийшли у стартовому складі "Жирони". Владислава замінили на 74-й хвилині, а Віктор відіграв увесь поєдинок.
Ще один українець "Жирони" – воротар Владислав Крапивцов – провів гру на лавці для запасних.
Огляд матчу "Жирона" – "Барселона"
Після цієї перемоги "Жирона" (29 очок) посідає 12-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги. "Барселона" (58 балів) залишилася на другій позиції та на 2 пункти відстає від мадридського "Реала", який цього туру вдома розгромив "Реал Сосьєдад" (4:1).
У наступному турі "Жирона" 23 лютого на виїзді зіграє з "Алавесом", а "Барселона" днем раніше прийме "Леванте".
