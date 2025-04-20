Асист Зінченка допоміг "Арсеналу" знищити аутсайдера АПЛ (відео)

Олександр Зінченко / © Associated Press

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"Арсенал" на виїзді розгромив "Іпсвіч" у матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Портмен Роуд" у Іпсвічі завершився з рахунком 0:4 .

"Каноніри" відкрили рахунок на 14-й хвилині – відзначився Леандро Троссар. На 28-й хвилині перевагу лондонського клубу подвоїв Габріел Мартінеллі.

На 32-й хвилині "Іпсвіч" залишився в меншості – пряму червону картку отримав захисник Ліф Девіс.

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У другому таймі підопічні Мікеля Артети довели справу до розгрому. На 69-й хвилині Троссар оформив дубль, а крапку в грі на 88-й хвилині поставив Ітан Нванері з передачі Олександра Зінченка – українець провів на полі весь матч.

Для Зінченка це друга результативна дія цього сезону за "Арсенал". Він також має один гол – у матчі Ліги чемпіонів проти ПСВ.

Огляд матчу "Іпсвіч" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Арсенал" з 66 очками залишився на другому місці в АПЛ. "Гармаші" на 10 балів відстають від "Ліверпуля", який лідирує з матчем у запасі.

"Іпсвіч" (21 пункт) посідає 18-ту сходинку елітного дивізіону чемпіонату Англії.

У наступному турі АПЛ команда Зінченка 23 квітня прийме "Крістал Пелас", а "трактористи" 26 квітня у гостях зустрінуться з "Ньюкаслом".