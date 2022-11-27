Атакували одні, забили – інші: Японія після тріумфу над німцями програла Коста-Риці на ЧС-2022

Японці не скористалися чудовим шансом максимально збільшити свої шанси на плейоф.

У неділю, 27 листопада, у матчі 2-го туру групи E чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Японії поступилася національній команді Коста-Рики. Матч завершився з рахунком 0:1 .

Упродовж усього поєдинку японці тиснули на ворота суперника, однак по-справжньому гольових моментів створили не так вже й багато. Костариканці ж використали свій чи не єдиний шанс – після помилки в обороні Японії на 81-й хвилині результативного удару завдав Кейшер Фуллер.

Нагадаємо, що в першому турі Японія сенсаційно перемогла Німеччину (1:2), а Іспанія познущалася з Коста-Рики (7:0).

Наразі в турнірній таблиці по 3 очки мають Іспанія, Японія і Коста-Рика. Німці (0) перебувають на останній сходинці.

В іншому поєдинку 2-го туру цього квартету зустрінуться Іспанія та Німеччина. Ця гра також розпочнеться 27 листопада, але о 21:00 за київським часом.

У матчах заключного туру квартету E, які відбудуться 1 грудня, Іспанія зіграє з Японією, а Німеччина зійдеться з Коста-Рикою. До плейоф з групи вийдуть дві найкращі команди.

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