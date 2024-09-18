Аталанта – Арсенал: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У четвер, 19 вересня, "Аталанта" прийматиме лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка в матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в італійському Бергамо. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна команда в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

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Всі суперники "Аталанти": "Реал" Мадрид, "Барселона", "Арсенал", "Шахтар", "Селтік", "Янг Бойз", "Штурм", "Штутгарт".

Всі суперники "Арсенала": ПСЖ, "Інтер", "Шахтар", "Аталанта", "Динамо" Загреб, "Спортинг", "Монако", "Жирона".

Де дивитися матч Аталанта – Арсенал

В Україні поєдинок "Аталанта" – "Арсенал" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Аталанта – Арсенал

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають представника АПЛ. На перемогу "канонірів" можна поставити з коефіцієнтом 1,90. Нічия – 3,80. Виграш "бергамасків" – 4,15.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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