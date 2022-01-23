"Аталанта" без Малиновського та 8 гравців основного складу втримала нічию у матчі з "Лаціо"

"Аталанта" без Малиновського та 8 гравців основного складу втримала нічию у матчі з "Лаціо"

"Римляни" та "бергамаски" поділили очки.

В рамках 23-го туру італійської Серії А "Аталанта" на виїзді зіграла внічию з "Лаціо" - 0:0 .

За весь матч суперники так і не змогли відзначитись, завершивши поєдинок нульовою нічиєю.

Півзахисник "бергамасків" Руслан Малиновський не потрапив у заявку на цю гру, як і на попередній матч проти міланського "Інтера", напередодні якого склав позитивний тест на коронавірус.

Окрім Малиновського, головний тренер Аталанти не зміг розраховувати на 8 гравців основного складу: Мартен Де Рон, Робін Госенс, Дуан Сапата, Лукас Муріель, Йосип Ілічич, Маріо Пашаліч, Ханс Хатебур та Тен Копмейнерс. Щоправда, і Мауріціо Сарі не міг розраховувати на Педро, Штефан Раду, Франческо Ачербі, Данило Катальді.

"Аталанта" перебуває на четвертому місці турнірної таблиці чемпіонату Італії, відстаючи від лідируючого "Інтера" на 10 очок. "Лаціо" посідає шосте місце.

У наступних матчах, що відбудуться 6 лютого, "Аталанта" зіграє з "Кальярі, а "Лаціо" зустрінеться з "Фіорентіною".

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