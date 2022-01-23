"Аталанта" без Малиновського та 8 гравців основного складу втримала нічию у матчі з "Лаціо"

"Римляни" та "бергамаски" поділили очки.
В рамках 23-го туру італійської Серії А "Аталанта" на виїзді зіграла внічию з "Лаціо" - 0:0.
За весь матч суперники так і не змогли відзначитись, завершивши поєдинок нульовою нічиєю.
Півзахисник "бергамасків" Руслан Малиновський не потрапив у заявку на цю гру, як і на попередній матч проти міланського "Інтера", напередодні якого склав позитивний тест на коронавірус.
Окрім Малиновського, головний тренер Аталанти не зміг розраховувати на 8 гравців основного складу: Мартен Де Рон, Робін Госенс, Дуан Сапата, Лукас Муріель, Йосип Ілічич, Маріо Пашаліч, Ханс Хатебур та Тен Копмейнерс. Щоправда, і Мауріціо Сарі не міг розраховувати на Педро, Штефан Раду, Франческо Ачербі, Данило Катальді.
- "Аталанта" перебуває на четвертому місці турнірної таблиці чемпіонату Італії, відстаючи від лідируючого "Інтера" на 10 очок. "Лаціо" посідає шосте місце.
- У наступних матчах, що відбудуться 6 лютого, "Аталанта" зіграє з "Кальярі, а "Лаціо" зустрінеться з "Фіорентіною".
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