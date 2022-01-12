"Аталанта" без Малиновського вибила аутсайдера Серії А з Кубка Італії

"Бергамаски" проходять у чвертьфінал турніру.

В рамках 1/8 фіналу Кубка Англії "Аталанта" приймала "Венецію" та впевнено перемогла з рахунком 2:0 .

Рахунок матчу відкрив на 12-й хвилині Луїс Муріель. Крапку у поєдинку поставив Йоаким Мехле на 88-й хвилині.

У цьому протистоянні бергамському клубу не допоміг українець Руслан Малиновський, оскільки був змушений відбути дискваліфікацію. Минулого сезону у фіналі Кубка Італії, в якому Аталанта поступилася Ювентусу 1:2, український півзахисник не лише забив, а й отримав жовту картку, яка була для нього другою у турнірі, через що його відлучили на одну гру.

У чвертьфіналі Кубка Італії команда Гасперіні зіграє з переможцем пари "Наполі" - "Фіорентина".

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Малиновський допоміг "Аталанті" перемогти у супергольовому матчі Серії А