"Аталанта" без Малиновського здобула вольову перемогу та вийшла на перше місце в Серії А (відео)

Українець провів гру проти "Сассуоло" на лавці запасних.

"Аталанта" здолала "Сассуоло" в домашньому матчі 10-го туру італійської Серії А. Поєдинок у Бергамо завершився з рахунком 2:1 .

Гості вийшли вперед на 41-й хвилині зустрічі. Точний удар до свого активу записав Георгіос Кірьякопулос. Проте "Богиня" зуміла переламати перебіг протистояння. Перед свистком на перерву рахунок зрівняв Маріо Пашаліч.

А на старті другого тайму "бергамаски" спромоглися вирвати перемогу. Вирішальний гол на 46-й хвилині забив Адемола Лукман.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський весь матч провів на лавці запасних.

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Завдяки цій перемозі "бергамаски" з 24 очками обійшли в таблиці "Наполі" (23), який має гру в запасі, та тепер лідирують у Серії А. "Сассуоло" з 12 балами посідає дев'яту позицію.

У наступному турі команда Малиновського 23 жовтня вдома зіграє проти "Лаціо", а "чорно-зелені" днем пізніше прийматимуть "Верону".

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