"Аталанта" Малиновського обіграла "Рому" та повернулася на вершину Серії А (відео)

У поєдинку сьомого туру італійської Серії А "Аталанта" на виїзді виявилася сильнішою за "Рому".

Зустріч на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершилася поразкою команди Жозе Моурінью з рахунком 0:1 .

Єдиний м'яч у цьому поєдинку було забито на 35-й хвилині. Його автором став захисник "бергамасків" Джорджо Скальвіні, якому асистував Расмус Гейлунд.

Український півзахисник Руслан Малиновський вийшов на заміну на 88-й хвилині, а в компенсований час заробив жовту картку.

Також зазначимо, що керманич "вовків" Жозе Моурінью в другому таймі занадто емоційно висловлював суддям свої претензії, за що отримав пряму червону картку.

Завдяки цьому успіху "Аталанта" з 17 очками повернула собі лідерство в Серії А. "Рома" з 13 балами посідає шосту позицію.

У наступному турі "бергамаски" 2 жовтня прийматимуть "Фіорентину", а римляни днем раніше на виїзді зіграють з "Інтером".

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