"Аталанта" Малиновського завдяки хет-трику нідерландця розібралася з "Торіно" та стала лідером Серії А

Колектив Джанпьєро Гасперіні в рамках зустрічі 4-го туру Чемпіонату Італії переміг у рідних стінах "Торіно" з рахунком 3:1.

"Бергамаски" здобули три очки завдяки хет-трику нідерландського півзахисника - Тена Копмайнерса. 24-річний футболіст двічі забив із пенальті ( 45+4, 84 ) та ще одного разу відзначився з гри ( 47 ). Усе, на що вистачило гостей, так це гол від Ніколи Влашича, який було забито на 77-й хвилині .

Ось так гравці "Аталанти" відсвяткували успіх у грі з "Торіно".

Що стосується Малиновського, то він з'явився у грі на 80-й хвилині, коли замінив хорвата Маріо Пашаліча. Останнім часом дуже багато чуток щодо можливого відходу 29-річного хавбека збірної України, проте схоже, щонайменше до зими він точно буде гравцем "Аталанти".

Як наслідок, перемігши туринців, "Аталанта" набрала десять очок та вирвалася в лідери Серії А. Стільки балів має й римська "Рома", проте команда Гасперіні випереджає їх за додатковим показниками. "Торіно", своєю чергою, залишилося з сімома пунктами на восьмій сходинці.

У наступному турі "Аталанта" завітає в гості до новачка внутрішньої першості "Монци", а "Торіно" прийме "Лечче". Це ще один колектив, який піднявся з Серії B. Обидві ці зустрічі відбудуться в понеділок, 5 вересня.

У іншому поєдинку ігрового дня "Болонья" розписала вдома нічию з "Салернітаною" (1:1).

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