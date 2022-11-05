"Аталанта" програла найкращій команді Серії А: Малиновський знову вийшов лише на заміну (відео)

Підопічні Лучано Спаллетті продовжують йти без поразок у цьому сезоні чемпіонату Італії.

"Наполі" обіграв "Аталанту" у виїзному матчі 13-го туру італійської Серії А – 1:2 .

Першими у цій зустрічі забили "бергамаски" – Адемола Лукман реалізував пенальті на 19-й хвилині.

"Партенопейці" відігралися на 23-й хвилині зусиллями Віктора Осімхена.

А вже на 35-й хвилині неаполітанці були попереду. Осімхен додав до забитого м'яча ще й асист, після якого ворота "Богині" вразив Еліф Ельмас.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський розпочав матч на лаві запасних, а на поле вийшов тільки на заключні 20 хвилині. Зазначимо, що наш співвітчизник вже всьоме поспіль не потрапив до стартового складу "бергамасків".

"Наполі" (35 очок) зміцнив лідерство в чемпіонаті, відірвавшись від "Аталанти" (27), яка йде другою. Неаполітанці залишаються єдиною командою, яка цього сезону ще не програвала в Серії А.

У наступному турі підопічні Лучано Спаллетті 8 листопада прийматимуть "Емполі", а Малиновський і Ко наступного дня на виїзді зіграють проти "Лечче".

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