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"Аталанта" розбила "Наполі" та наблизилася до зони Ліги чемпіонів (відео)

"Аталанта" розбила "Наполі" та наблизилася до зони Ліги чемпіонів (відео)

"Аталанта" / Фото: twitter.com/Atalanta_BC

"Бергамаски" не зіткнулися з труднощами у поєдинку проти чинного володаря "скудетто".

"Аталанта" на виїзді розгромила "Наполі" в матчі 30-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі завершився з рахунком 0:3.

Гості забезпечили собі комфортну перевагу в першому таймі. На 26-й хвилині рахунок відкрив Олексій Міранчук з держави-терористки, яка продовжує вести загарбницьку війну проти України.

А перед перервою Джанлука Скамакка зміцнив перевагу "бергамасків".

 У другому таймі "партенопейцям" відігратися не вдалося. А ось "Богиня" втретє вразила ворота чинного чемпіона Італії – на 88-й хвилині крапку в матчі поставив Тен Копмайнерс.

Огляд матчу "Наполі" – "Аталанта"

Після цієї перемоги "Аталанта" (50 очок) залишилася на шостому місці у Серії А, але поліпшила своє становище у боротьбі за потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Від "Болоньї", яка йде четвертою, "бергамаски" відстають на 4 бали. "Наполі" (45 пунктів) розташовується на сьомій позиції.

У наступному турі італійського чемпіонату "Аталанта" на виїзді зіграє з "Кальярі", а "Наполі" приїде в гості до "Монци". Обидва поєдинки відбудуться 7 квітня.

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