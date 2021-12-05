"Аталанта" з голом-шедевром Малиновського у захопливій "перестрілці" здолала "Наполі" в Серії А (відео)

"Аталанта" з голом-шедевром Малиновського у захопливій "перестрілці" здолала "Наполі" в Серії А (відео)

Тепер команда Руслана лише на 4 очки відстає від першого місця.

"Аталанта" здобула видовищну перемогу над "Наполі" у виїзному матчі 16-го туру італійської Серії А - 3:2 .

Уже на 7-й хвилині українець Руслан Малиновський відкрив рахунок гарматним пострілом у "дев'ятку". На 40-й хвилині господарі відігралися зусиллями Петра Зелінського. На перерву команди пішли за нічийних розкладів.

На самому початку другої половини зустрічі Дріс Мертенс вивів "партенопейців" уперед, проте "Богиня" зуміла проявити характер і відповісти своїми двома голами.

На 66-й хвилині Меріх Демірал знову зробив рахунок рівним, а через п'ять хвилин переможним голом відзначився Ремо Фройлер.

Що стосується Малиновського, то на 17-й хвилині він також отримав жовту картку, а на 73-й хвилині був замінений за рахунку 3:2 на користь своєї команди.

Відеоогляд матчу "Наполі" - "Аталанта"