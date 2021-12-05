"Аталанта" з голом-шедевром Малиновського у захопливій "перестрілці" здолала "Наполі" в Серії А (відео)

Тепер команда Руслана лише на 4 очки відстає від першого місця.
"Аталанта" здобула видовищну перемогу над "Наполі" у виїзному матчі 16-го туру італійської Серії А - 3:2.
Уже на 7-й хвилині українець Руслан Малиновський відкрив рахунок гарматним пострілом у "дев'ятку". На 40-й хвилині господарі відігралися зусиллями Петра Зелінського. На перерву команди пішли за нічийних розкладів.
На самому початку другої половини зустрічі Дріс Мертенс вивів "партенопейців" уперед, проте "Богиня" зуміла проявити характер і відповісти своїми двома голами.
На 66-й хвилині Меріх Демірал знову зробив рахунок рівним, а через п'ять хвилин переможним голом відзначився Ремо Фройлер.
Що стосується Малиновського, то на 17-й хвилині він також отримав жовту картку, а на 73-й хвилині був замінений за рахунку 3:2 на користь своєї команди.
Відеоогляд матчу "Наполі" - "Аталанта"
- "Аталанта" (34 бали) залишилася четвертою у турнірній таблиці Серії А, але скоротила відставання від лідерів. Команду Малиновського випереджають "Мілан" (38 очок), "Інтер" (37 балів) і "Наполі" (36 пунктів). Тож інтрига в боротьбі за "скудетто" просто неймовірна.
- У наступному турі Чемпіонату Італії "бергамаски" 12 грудня на виїзді зіграють з "Вероною", а неаполітанці у той же день приймуть "Емполі".