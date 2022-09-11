Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Аталанта" з Малиновським не змогла обіграти аутсайдера та повернути лідерство в Серії А

Дата публікації
Перегляди
323
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Аталанта" з Малиновським не змогла обіграти аутсайдера та повернути лідерство в Серії А

instagram.com/atalantabc/

У неділю, 11 вересня, в рамках 6-го туру чемпіонату Італії "Аталанта" приймала "Кремонезе".

"Аталанта" зіграла внічию у домашньому матчі Серії А проти "Кремонезе" - 1:1.

Господарі відкрили рахунок на 64-й хвилині, однак його скасували після перегляду VAR. Вже через 10 хвилин Меріх Демірал вразив ворота суперника. 

Але втримати перемогу "бергамаскам" не вдалося - на 79-й хвилині відзначився Валері.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський розпочав матч проти "Кремонезе" у стартовому складі та був замінений на 56-й хвилині.

  • "Аталанта" з 14 очками друга у турнірній таблиці Серії А. "Кремонезе" має лише два очка та перебуває у списку аутсайдерів.
  • У наступному турі команда українця зустрінеться з "Ромою", а команда з Кремони зіграє з "Лаціо".

Читайте також:

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Інтер" у кінцівці видряпав перемогу над "биками" та увірвався до топ-3 Серії А (відео)

Яремчук двома асистами допоміг "Брюгге" виграти п'ятий поспіль матч у чемпіонаті Бельгії

Повʼязані теми:

Наступна публікація