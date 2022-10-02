"Аталанта" з Малиновським обіграла "Фіорентину" та наздогнала лідера Серії А (відео)

У неділю, 2 жовтня, "Аталанта" в матчі восьмого туру італійської Серії А приймала "Фіорентину".

"Аталанта" здобула перемогу над "Фіорентиною" в рамках 8-го туру італійської Серії А. Поєдинок у Бергамо завершився з рахунком 1:0 на користь команди українця Руслана Малиновського.

Вирішальний гол у цій зустрічі господарі забили вже після перерви. Адемола Лукман завдав результативного удару на 59-й хвилині, асистував йому Луїс Муріель.

Що стосується Малиновського, то він розпочав матч на лаві для запасних, але з'явився на полі на 74-й хвилині, замінивши автора єдиного забитого м'яча.

Завдяки перемозі "Аталанта" зрівнялася з "Наполі" на вершині турнірної таблиці Серії А - обидва колективи мають по 20 очок у своєму активі. "Фіорентина" з 9 балами посідає 11-те місце.

У наступному турі команда Малиновського 9 жовтня на виїзді зіграє з "Удінезе", а "фіалки" на наступний день прийматимуть "Лаціо".

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