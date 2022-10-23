"Аталанта" з Малиновським програла "Лаціо", не скориставшись шансом очолити Серію А (відео)

"Аталанта" в домашньому матчі 11-го туру італійської Серії А поступилася "Лаціо". Поєдинок у Бергамо завершився з рахунком 0:2 .

Римляни вийшли вперед на 10-й хвилині, коли голом відзначився Маттія Дзакканьї.

Зміцнити свою перевагу гостям вдалося після перерви - на 52-й хвилині другий м'яч до сітки воріт "бергамасків" відправив Феліпе Андерсон.

Додамо, що на останній хвилині основного часу "Богиня" ще й залишилася в меншості - другу жовту картку отримав Луїс Муріель.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський розпочав матч у запасі, але вийшов на другий тайм. Допомогти своїй команді переламати невтішний перебіг зустрічі українець не зміг.

"Аталанта" не скористалася нагодою вийти в лідери чемпіонату і з 24 очками опустилася на четверте місце. "Лаціо" тепер має таку ж кількість залікових балів і піднявся на третю сходинку.

У наступному турі Малиновський і Ко 30 жовтня на виїзді зіграють проти "Емполі", римляни того ж дня приймуть "Салернітану".

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