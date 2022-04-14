"Аталанта" з Малиновським вилетіла з Ліги Європи за крок до півфіналу

"Аталанта" з Малиновським вилетіла з Ліги Європи за крок до півфіналу

"Бергамаски" поступилися "РБ Лейпциг".

У четвер, 14 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи "Аталанта" вдома програла "РБ Лейпциг" - 0:2 .

На 18-й хвилині Крістофер Нкунку з передачі Конрада Лаймера вивів "биків" уперед. Незважаючи на перевагу за кількістю ударів та володіння м'ячем, бергамаски все ніяк не могли зрівняти рахунок. Наприкінці поєдинку Хуан Муссо сфолив у власному штрафному майданчику, а Нкунку з 11-метрової позначки забив другий гол своєї команди.

Український хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі і пішов із поля на 58-й хвилині.

У першому поєдинку команди зіграли внічию, тому долю півфіналіста Ліги Європи визначила саме друга зустріч. "РБ Лейпциг" впевнено рухається до півфіналу єврокубку, де він зустрінеться з переможцем пари "Брага" – "Рейнджерс".

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