"Аталанта" з Малиновським втратила перемогу над сенсацією Серії А, але зберегла лідерство

Українець з'явився в грі з "Удінезе" з лави запасних.

"Удінезе" та "Аталанта" зіграли внічию в поєдинку 9-го туру італійської Серії А - 2:2 .

На 36-й хвилині "бергамаски" повели в рахунку - Адемола Лукман відзначився з передачі Луїса Муріеля. У другому таймі "Богиня" зміцнила свою перевагу - Муріель реалізував пенальті на 56-й хвилині.

Однак потім "Удінезе" вдалося здійснити камбек і відіграти два м'ячі. На 67-й хвилині Херард Делофеу скоротив відставання, а гол Неуена Переса на 78-й хвилині приніс господарям нічию.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський розпочав матч на лаві запасних, але вийшов на поле на 65-й хвилині. Результативними діями він не відзначився.

"Удінезе" - "Аталанта": турнірне становище після матчу

"Аталанта" з 21 балом одноосібно очолює Серію А. "Удінезе" з 20 балами досить несподівано посідає третю сходинку.

У наступному турі "бергамаски" 15 жовтня прийматимуть "Сассуоло", а команда з Удіне на наступний день в гостях зіграє проти "Лаціо".

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