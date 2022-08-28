"Аталанта" з Малиновським здобула другу перемогу на старті Серії А

"Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського на виїзді зустрічалася з "Вероною" в рамках 3-го туру італійської Серії А.

У рамках 3-го туру Серії А "Аталанта" в гостях перемогла "Верону". Поєдинок завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у матчі було забито в другому таймі. На 50-й хвилині Тен Копмайнерс забив м'яч, який і став переможним у цій зустрічі.

Українець Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі "Аталанти" та відіграв 66 хвилин. Результативними діями хавбек не відзначився, а на 59-й хвилині заробив жовту картку.

Для "бергамасків" це вже друга перемога цього сезону. У стартовому турі "Богиня" на виїзді перемогла "Сампдорію" (0:2), після чого вдома поділила очки з "Міланом" (1:1).

Завдяки перемозі над "Вероною" команда Джан П'єро Гасперіні з 7 очками піднялася на третє місце у турнірній таблиці Серії А. "Верона" посідає 16-ту позицію, маючи у своєму активі лише один бал.

У наступному турі "Аталанта" 1 вересня прийматиме "Торіно", "Верона" днем раніше на виїзді зустрінеться з "Емполі".

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