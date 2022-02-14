"Аталанта" з шедевральним голом Малиновського не втримала перемогу над "Ювентусом" у Серії А

Українець створив дійсно фантастичний м'яч.
"Аталанта" в рамках 25-го туру Серії А зіграла вдома внічию з туринським "Ювентусом" із рахунком 1:1.
Першого голу глядачам довелося чекати аж до 76 хвилини, проте яким він був - українець Руслан Малиновський, який з'явився у грі на 60 хвилині, став автором шедеврального взяття воріт. Отримавши пас від одноклубника під час розіграшу штрафного, 28-річний півзахисник ударом метрів з 25 поклав ігрове знаряддя точно у верхній кут голкіпера "старої синьйори".
Цікаво, що це вже п'ятий гол Руслана в сезоні з-за меж штрафного майданчика (лідер турніру Серії A за цим показником).
Після матчу космічний удар українця оцінили навіть головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Алегрі та його підопічний - Маттейс де Лігт.
"Малиновський добре впорався зі штрафним. Це був неймовірний гол", - сказав Алегрі.
А ось, якої думки про гол українця де Лігт.
"Я припускав, що він не зможе забити звідти! Я навіть Малиновського після матчу питав, як він із 30 метрів влучив і забив?! Ніколи не подумав би, що він зможе забити звідти", - зазначив нідерландець.
Утім, втримати перемогу "бергамаскам" не вдалося - на другій компенсованій до основного часу хвилині захисник "Ювентуса" Даніло точним ударом зумів врятувати туринців від поразки та принести, таким чином, їм до скарбнички один бал.
- Цього сезону на рахунку Малиновського 26 матчів у всіх турнірах, сім голів та дві результативні передачі;
- "Аталанта" після нічиєї з "Ювентусом" набрала 44 пункти та залишилася на п'ятій позиції в турнірній таблиці внутрішньої першості. Утім, команда Джан-П'єро Гасперіні ще має гру в запасі;
- "Ювентус", своєю чергою, набрав 46 очок та йде четвертим.