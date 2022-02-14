"Аталанта" з шедевральним голом Малиновського не втримала перемогу над "Ювентусом" у Серії А

"Аталанта" з шедевральним голом Малиновського не втримала перемогу над "Ювентусом" у Серії А

Українець створив дійсно фантастичний м'яч.

"Аталанта" в рамках 25-го туру Серії А зіграла вдома внічию з туринським "Ювентусом" із рахунком 1:1 .

Першого голу глядачам довелося чекати аж до 76 хвилини , проте яким він був - українець Руслан Малиновський, який з'явився у грі на 60 хвилині, став автором шедеврального взяття воріт. Отримавши пас від одноклубника під час розіграшу штрафного, 28-річний півзахисник ударом метрів з 25 поклав ігрове знаряддя точно у верхній кут голкіпера "старої синьйори".

Цікаво, що це вже п'ятий гол Руслана в сезоні з-за меж штрафного майданчика (лідер турніру Серії A за цим показником).

Після матчу космічний удар українця оцінили навіть головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Алегрі та його підопічний - Маттейс де Лігт.

"Малиновський добре впорався зі штрафним. Це був неймовірний гол", - сказав Алегрі.

А ось, якої думки про гол українця де Лігт.

"Я припускав, що він не зможе забити звідти! Я навіть Малиновського після матчу питав, як він із 30 метрів влучив і забив?! Ніколи не подумав би, що він зможе забити звідти", - зазначив нідерландець.

Утім, втримати перемогу "бергамаскам" не вдалося - на другій компенсованій до основного часу хвилині захисник "Ювентуса" Даніло точним ударом зумів врятувати туринців від поразки та принести, таким чином, їм до скарбнички один бал.