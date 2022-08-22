Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Аталанта" завдяки голу Малиновського зуміла відібрати очки у "Мілана" в Серії А (відео)

Дата публікації
Перегляди
16к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Аталанта" завдяки голу Малиновського зуміла відібрати очки у "Мілана" в Серії А (відео)

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

"Аталанта" в рамках 2-го туру Чемпіонату Італії зіграла вдома внічию проти чинного чемпіона "Мілана" з рахунком 1:1.

Зазначимо, що першими змінили "нулі" на табло футболісти господарів, а саме - Руслан Малиновський.

На 29-й хвилині протистояння українському гравцю вдався точний удар із лінії штрафного. М'яч після спроби 29-річного хавбека зачепив гравця суперника та влетів у ворота.

До вашої уваги відео з голом Малиновського.

Попереду "Аталанта" була до 68 хвилини, поки футболіст "россонері" Ісмаель Бенассер не відновив паритет на табло. Таким чином, розписавши результативну нічию, "Аталанта" та "Мілан" мають у своєму активі по чотири залікових бали після двох зіграних матчів у внутрішній першості.

За підсумками протистояння з чинним чемпіоном Серії А саме Малиновського було визнано найкращим футболістом "Аталанти". Авторитетний портал SofaScore оцінив дії Малиновського на 7,5 балів. Найкращим у матчі став Беннасер (8,6).

  • У першому турі "бергамаски" на виїзді розібралися з "Сампдорією" (2:0), а команда Стефано Піолі у надрезультативній грі перемогла вдома "Удінезе" (4:2);
  • У 3-му турі "Аталанта" на виїзді поміряється силами з "Вероною" (28 серпня), а "Мілан" днем раніше прийме "Болонью".

Раніше розповідалося про те, що Малиновський може покинути "Аталанту" в літнє трансферне вікно. Одним із претендентів на українця називався новачок АПЛ - "Ноттінгем Форест".

Повʼязані теми:

Наступна публікація