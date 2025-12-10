"Аталанта" здобула вольову перемогу над "Челсі" у Лізі чемпіонів

"Аталанта" / © Associated Press

Реклама

"Аталанта" обіграла "Челсі" у домашньому матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок у місті Бергамо завершився з рахунком 2:1 .

Лондонці відкрили рахунок на 25-й хвилині зустрічі завдяки точному удару Жоао Педро, що дозволило їм виграти перший тайм.

Проте у другому таймі "Богиня" оформила камбек. Спочатку на 55-й хвилині рахунок зрівняв Джанлука Скамакка, а потім на 83-й хвилині Шарль де Кетеларе приніс італійському клубу перемогу.

Реклама

Огляд матчу "Аталанта" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Аталанта" (13 очок) піднялася на третє місце в загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Челсі" (10 балів) перебуває на 11-й позиції.

У наступному турі Ліги чемпіонів бергамаски приймуть "Атлетик" Більбао, а лондонці вдома позмагаються з "Пафосом". Обидва матчі відбудуться 21 січня 2026 року.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Реклама

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.