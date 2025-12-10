ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

"Аталанта" здобула вольову перемогу над "Челсі" у Лізі чемпіонів

"Богиня" оформила камбек у другому таймі поєдинку з лондонським клубом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Аталанта"

"Аталанта" / © Associated Press

"Аталанта" обіграла "Челсі" у домашньому матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок у місті Бергамо завершився з рахунком 2:1.

Лондонці відкрили рахунок на 25-й хвилині зустрічі завдяки точному удару Жоао Педро, що дозволило їм виграти перший тайм.

Проте у другому таймі "Богиня" оформила камбек. Спочатку на 55-й хвилині рахунок зрівняв Джанлука Скамакка, а потім на 83-й хвилині Шарль де Кетеларе приніс італійському клубу перемогу.

Огляд матчу "Аталанта" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Аталанта" (13 очок) піднялася на третє місце в загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Челсі" (10 балів) перебуває на 11-й позиції.

У наступному турі Ліги чемпіонів бергамаски приймуть "Атлетик" Більбао, а лондонці вдома позмагаються з "Пафосом". Обидва матчі відбудуться 21 січня 2026 року.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дата публікації
Кількість переглядів
24
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie