Атлетіко — Арсенал: букмекери зробили прогноз на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Атлетіко" — "Арсенал" / © Associated Press

У середу, 29 квітня, мадридський "Атлетіко" зустрінеться з лондонським "Арсеналом" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Прогноз букмекерів на матч Атлетіко — Арсенал

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Арсенал". На перемогу підопічних Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 2,45. Нічия — 3,33. Виграш "матрацників" — 2,83.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу англійському клубу. На вихід "канонірів" до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,43. Підсумковий успіх підопічних Дієго Сімеоне — 2,65.

Матч-відповідь між "Арсеналом" та "Атлетіко" відбудеться у вівторок, 5 травня, на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому позмагаються французький ПСЖ і німецька "Баварія".

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.