Атлетіко — Арсенал: де і коли дивитися матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Атлетіко" — "Арсенал" / © Associated Press

У середу, 29 квітня, мадридський "Атлетіко" прийме лондонський "Арсенал" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Атлетіко" фінішував на 14-й позиції в основному етапі Ліги чемпіонів, потрапивши до стикових матчів плейоф, де пройшов бельгійський "Брюгге" (3:3, 4:1). В 1/8 фіналу "матрацники" обіграли англійський "Тоттенгем" (5:2, 2:3), а в чвертьфіналі підопічні Дієго Сімеоне перемогли іспанську "Барселону" (2:0, 1:2).

"Арсенал" став переможцем основного етапу Ліги чемпіонів. В 1/8 фіналу "каноніри" здолали німецький "Баєр" (1:1, 2:0), а у чвертьфіналі підопічні Мікеля Артети пройшли португальський "Спортинг" (1:0, 0:0).

Де дивитися матч Атлетіко — Арсенал

В Україні поєдинок "Атлетіко" — "Арсенал" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Атлетіко" — "Арсенал".

Матч-відповідь між "Арсеналом" та "Атлетіко" відбудеться у вівторок, 5 травня, на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому позмагаються французький ПСЖ і німецька "Баварія".

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.