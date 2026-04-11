Атлетіко — Барселона: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Атлетіко" — "Барселона" / © Associated Press

У вівторок, 14 квітня, мадридський "Атлетіко" прийме каталонську "Барселону" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перша гра між командами відублася 8 квітня на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні та завершилася перемогою "матрацників" з рахунком 2:0.

Прогноз букмекерів на матч Атлетіко — Барселона

Фаворитом матчу-відповіді букмекери вважають "Барселону". На перемогу "синьо-гранатових" можна поставити з коефіцієнтом 1,86. Нічия — 4,20. Виграш "Атлетіко" — 3,50.

Водночас у двоматчевій дуелі аналітики віддають перевагу підопічним Дієго Сімеоне. На вихід "матрацників" до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,26. Прохід підопічних Гансі Фліка до наступної стадії оцінили коефіцієнтом 3,50.

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Спортинг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія). У першій зустрічі лондонці на виїзді перемогли з рахунком 1:0.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.