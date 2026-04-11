ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

Атлетіко — Барселона: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У першій грі "матрацники" обіграли "синьо-гранатових" з різницею у два м'ячі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Атлетіко" — "Барселона" / © Associated Press

У вівторок, 14 квітня, мадридський "Атлетіко" прийме каталонську "Барселону" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Атлетіко" — "Барселона".

Перша гра між командами відублася 8 квітня на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні та завершилася перемогою "матрацників" з рахунком 2:0.

Прогноз букмекерів на матч Атлетіко — Барселона

Фаворитом матчу-відповіді букмекери вважають "Барселону". На перемогу "синьо-гранатових" можна поставити з коефіцієнтом 1,86. Нічия — 4,20. Виграш "Атлетіко" — 3,50.

Водночас у двоматчевій дуелі аналітики віддають перевагу підопічним Дієго Сімеоне. На вихід "матрацників" до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,26. Прохід підопічних Гансі Фліка до наступної стадії оцінили коефіцієнтом 3,50.

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Спортинг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія). У першій зустрічі лондонці на виїзді перемогли з рахунком 1:0.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie