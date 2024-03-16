Атлетіко – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 29-го туру Ла Ліги

У неділю, 17 березня, мадридський "Атлетіко" та каталонська "Барселона" зустрінуться в матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після 28-го туру "Атлетіко" (55 очок) посідає четверте місце у Примері. "Барселона" (61 бал) перебуває на третій позиції.

Зазначимо, що обидва клуби продовжують виступи в Лізі чемпіонів, де в 1/8 фіналу вибили італійські команди – "матрацники" у серії пенальті пройшли "Інтер" (0:1, 2:1), а "синьо-гранатові" виявилися сильнішими за "Наполі" (1:1, 3:1).

В 1/4 фіналу Ліги чемпіонів команда Дієго Сімеоне позмагається з дортмундською "Боруссією", а суперником підопічних Хаві буде ПСЖ.

Де дивитися матч Атлетіко – Барселона

На території України поєдинок 29-го туру Ла Ліги між "Атлетіко" та "Барселоною"​​​​​ у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Атлетіко – Барселона

Букмекери вважають незначним фаворитом прийдешнього поєдинку "матрацників". На перемогу "Атлетіко" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,46. Нічия – 3,70. Виграш "Барселони" – 3,05.

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