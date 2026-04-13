ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

Атлетіко — Барселона: де і коли дивитися матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Перша гра закінчилася перемогою "матрацників" з рахунком 2:0.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Атлетіко" — "Барселона"

"Атлетіко" — "Барселона" / © Associated Press

У вівторок, 14 квітня, мадридський "Атлетіко" позмагається з каталонською "Барселоною" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 8 квітня на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні та завершилася перемогою "матрацників" з рахунком 2:0.

Де дивитися матч Атлетіко — Барселона

В Україні поєдинок "Атлетіко" — "Барселона" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "Атлетіко" — "Барселона".

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Спортинг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія). У першій зустрічі лондонці на виїзді перемогли лісабонців з рахунком 1:0.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie