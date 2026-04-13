Атлетіко — Барселона: де і коли дивитися матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Перша гра закінчилася перемогою "матрацників" з рахунком 2:0.
У вівторок, 14 квітня, мадридський "Атлетіко" позмагається з каталонською "Барселоною" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Перша зустріч між командами відбулася 8 квітня на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні та завершилася перемогою "матрацників" з рахунком 2:0.
Де дивитися матч Атлетіко — Барселона
В Україні поєдинок "Атлетіко" — "Барселона" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "Атлетіко" — "Барселона".
Переможець цієї пари у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Спортинг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія). У першій зустрічі лондонці на виїзді перемогли лісабонців з рахунком 1:0.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.