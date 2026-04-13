Атлетіко — Барселона: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Стежте на нашому сайті за перебігом поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським "Атлетіко" та каталонською "Барселоною".

"Атлетіко" — "Барселона"

У вівторок, 14 квітня, мадридський "Атлетіко" зустрінеться з каталонською "Барселоною" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перша гра між командами відбулася 8 квітня на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні та завершилася перемогою "матрацників" з рахунком 2:0.

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Спортинг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія). У першій зустрічі лондонці на виїзді перемогли лісабонців з рахунком 1:0.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Атлетіко" — "Барселона".

