Атлетіко – Боруссія Дортмунд: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 10 квітня, мадридський "Атлетіко" зійдеться з дортмундською "Боруссією" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В 1/8 фіналу найпрестижіншого євротурніру "Атлетіко" у серії пенальті здолав "Інтер" (0:1, 2:1). Своєю чергою, "Боруссія" Дортмунд обіграла ПСВ (1:1, 2:0).

Де дивитися матч Атлетіко – Боруссія Дортмунд

На території України поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Атлетіко" і дортмундською "Боруссією" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Атлетіко – Боруссія Дортмунд

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають іспанський клуб. На перемогу підопічних Дієго Сімеоне пропонують поставити з коефіцієнтом 1,82. Нічия – 3,75. Виграш "джмелів" – 4,90.

Також вище оцінюються шанси "матрацників" у двоматчевій дуелі. На прохід "Атлетіко" до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,62. Вихід до наступної стадії представника німецької Бундесліги – 2,42.

Поєдинок-відповідь між "Боруссією" та "Атлетіко" заплановано на вівторок, 16 квітня, у Дортмунді.

Додамо, що в півфіналі переможець пари "Атлетіко" – "Боруссія" Дортмунд поміряється силами із сильнішим у дуелі ПСЖ – "Барселона".

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