"Атлетіко" драматично уникнув поразки від "Реала" в ледь не зірваному матчі Примери (відео)

"Атлетіко" та "Реал" зіграли унічию в центральному матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм минув без забитих голів. Після перерви "вершкові" відкрили рахунок – на 64-й хвилині після передачі Вінісіуса Жуніора відзначився Едер Мілітао.

За кілька хвилин після забитого м'яча поєдинок було перервано. Уболівальники "матрацників" почали кидати на поле різні предмети – запальнички, монети, пекети незрозумілого вмісту, а також вигуками провокувати голкіпера "бланкос" Тібо Куртуа.

Арбітр забрав команди з поля, поки фанатів "Атлетіко" не вгамували. Через 18 хвилин гра відновилася.

Розв'язка протистояння настала у компенсований час. На 90+5-й хвилині гол Анхеля Корреа врятував команду Дієго Сімеоне від поразки в мадридському дербі.

Зазначимо, що "матрацники" догравали поєдинок у меншості – на 90+9-й хвилині пряму червону картку та вилучення заробив Маркос Льоренте.

Український воротар "Королівського клубу" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Цього сезону 25-річний голкіпер збірної України, який подовжив контракт з "Реалом" до літа 2030 року, ще не зіграв жодного поєдинку за мадридців.

Огляд матчу "Атлетіко" – "Реал" Мадрид

Після цього матчу "Реал" з 18 очками залишився на другому місці в турнірній таблиці Ла Ліги, скоротивши відставання від "Барселони", яка лідирує, до 3 балів. "Атлетіко" з 16 пунктами перебуває на третій позиції.

Свої наступні матчі "Реал" та "Атлетіко" проведуть 2 жовтня Лізі чемпіонів: "вершкові" на виїзді зіграють проти французького "Лілля", а "матрацники" у гостях позмагаються з португальською "Бенфікою".

У чемпіонаті Іспанії підопічні Карло Анчелотті 5 жовтня на своєму полі зустрінуться з "Вільярреалом", тоді як команда Сімеоне днем пізніше спробує обіграти "Реал Сосьєдад".

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