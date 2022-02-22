Атлетіко Мадрид - Манчестер Юнайтед, Бенфіка - Аякс: де дивитися та ставки букмекерів на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Атлетіко Мадрид - Манчестер Юнайтед, Бенфіка - Аякс: де дивитися та ставки букмекерів на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Другий ігровий тиждень плейоф Ліги чемпіонів подарує нам чергові гучні протистояння.

У середу, 23 лютого , відбудеться четвертий день поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2021/22.

Цього дня похід за трофеєм продовжить мадридський "Атлетіко". "Матрацники" будуть приймати удома "Манчестер Юнайтед". У паралельному матчі дня "Аякс", який став однією з трьох команд, які набрали максимальну кількість очок на груповому етапі, відправиться у гості до португальської "Бенфіки".

Початок обох ігор - о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Атлетіко Мадрид - Манчестер Юнайтед

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Атлетіко Мадрид - Манчестер Юнайтед

Фаворитом зустрічі букмекери вважають мадридську команду. На її перемогу пропонується коефіцієнт 2,55. На успіх гостей можна поставити із котируванням 3,16. Ніча оцінюється коефіцієнтом 3,26.

Мадридський клуб не легко вийшов з 7 очками з групи В з "Ліверпулем" (18), "Порту" (5) і "Міланом" (4). У 6 матчах "Атлетіко" тричі програв та здобув дві виїзні перемоги.

"МЮ" з 11 очками виграв групу F, обійшовши "Вільярреал" (10), "Аталанту" (6) та "Янг Бойз" (5). У 6 матчах манкуніанці здобули 3 перемоги, програвши лише стартовий виїзний матч із "Янг Бойз".

Для команд це буде третя очна зустріч. Перевага у протистоянні на боці "Атлетіко" - "матрацники" здобули одну перемогу за однієї нічиєї.

Де дивитися матч Бенфіка - Аякс

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Бенфіка - Аякс

На "Бенфіку" у цьому матчі можна поставити за 4:33, нічию пропонують за 4:10, а перемогу "Аяксу" — за 1:82.

"Бенфіка" класно провела груповий етап, незважаючи на те, що опинилася в компанії з такими монстрами, як "Баварія" та "Барселона". Лісабонський клуб не зміг набрати очки лише у матчах із "Баварією", тоді як "Барса" взагалі не стала для нього проблемою. На своєму полі "Бенфіка" розгромила каталонців з рахунком 3:0, а зустріч на "Камп Ноу" завершилася внічию 0:0.

"Аякс" виграв усі шість матчів із загальною різницею м'ячів 20:5. Команда Еріка тен Хага легко впоралася з дортмундською "Боруссією", лісабонським "Спортінгом" та "Бешикташем".

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