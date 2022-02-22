Атлетіко Мадрид - Манчестер Юнайтед, Бенфіка - Аякс: де дивитися та ставки букмекерів на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Другий ігровий тиждень плейоф Ліги чемпіонів подарує нам чергові гучні протистояння.
У середу, 23 лютого, відбудеться четвертий день поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2021/22.
Цього дня похід за трофеєм продовжить мадридський "Атлетіко". "Матрацники" будуть приймати удома "Манчестер Юнайтед". У паралельному матчі дня "Аякс", який став однією з трьох команд, які набрали максимальну кількість очок на груповому етапі, відправиться у гості до португальської "Бенфіки".
Початок обох ігор - о 22:00 за київським часом.
Де дивитися матч Атлетіко Мадрид - Манчестер Юнайтед
На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.
Прогнози букмекерів на матч Атлетіко Мадрид - Манчестер Юнайтед
Фаворитом зустрічі букмекери вважають мадридську команду. На її перемогу пропонується коефіцієнт 2,55. На успіх гостей можна поставити із котируванням 3,16. Ніча оцінюється коефіцієнтом 3,26.
- Мадридський клуб не легко вийшов з 7 очками з групи В з "Ліверпулем" (18), "Порту" (5) і "Міланом" (4). У 6 матчах "Атлетіко" тричі програв та здобув дві виїзні перемоги.
- "МЮ" з 11 очками виграв групу F, обійшовши "Вільярреал" (10), "Аталанту" (6) та "Янг Бойз" (5). У 6 матчах манкуніанці здобули 3 перемоги, програвши лише стартовий виїзний матч із "Янг Бойз".
- Для команд це буде третя очна зустріч. Перевага у протистоянні на боці "Атлетіко" - "матрацники" здобули одну перемогу за однієї нічиєї.
Де дивитися матч Бенфіка - Аякс
На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO.
Прогнози букмекерів на матч Бенфіка - Аякс
На "Бенфіку" у цьому матчі можна поставити за 4:33, нічию пропонують за 4:10, а перемогу "Аяксу" — за 1:82.
- "Бенфіка" класно провела груповий етап, незважаючи на те, що опинилася в компанії з такими монстрами, як "Баварія" та "Барселона". Лісабонський клуб не зміг набрати очки лише у матчах із "Баварією", тоді як "Барса" взагалі не стала для нього проблемою. На своєму полі "Бенфіка" розгромила каталонців з рахунком 3:0, а зустріч на "Камп Ноу" завершилася внічию 0:0.
- "Аякс" виграв усі шість матчів із загальною різницею м'ячів 20:5. Команда Еріка тен Хага легко впоралася з дортмундською "Боруссією", лісабонським "Спортінгом" та "Бешикташем".
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