Атлетіко - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу плейоф Ліги чемпіонів

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У середу, 23 лютого , іспанський "Атлетіко" у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийме вдома англійський "Манчестер Юнайтед".

Зазначимо, що поєдинок відбудеться на домашній арені "матрацників", початок гри - о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Матч-відповідь команди проведуть 15 березня в Англії на стадіоні "Олд Траффорд".