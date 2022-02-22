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Атлетіко - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу плейоф Ліги чемпіонів

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Атлетіко - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу плейоф Ліги чемпіонів

Стежте за перебігом подій у цій грі за допомогою текстового репортажу.

У середу, 23 лютого, іспанський "Атлетіко" у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийме вдома англійський "Манчестер Юнайтед".

Зазначимо, що поєдинок відбудеться на домашній арені "матрацників", початок гри - о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Матч-відповідь команди проведуть 15 березня в Англії на стадіоні "Олд Траффорд".

  • "Атлетіко" вийшов до плейоф найпрестижнішого клубного турніру Європи, посівши в групі друге місце. Підопічні Дієго Сімеоне пропустили вперед англійський "Ліверпуль". Також у групі були португальський "Порту" та італійський "Мілан";
  • "Червоні дияволи", своєю чергою, вийшли до 1/8 фіналу з першої позиції. "Манкуніанці" залишили позаду себе іспанський "Вільяреал", італійську "Аталанту" і швейцарський "Янг Бойз".
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