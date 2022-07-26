"Атлетіко" має намір пожертвувати головною зіркою заради підписання Роналду, фанати клубу влаштували через це інтернет-протест

Так, "матрацники" заради можливого трансферу 37-річного португальця готові розпрощатися зі своєю головною зіркою - Антуаном Грізманном.

Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що Грізманн наразі перебуває в "Атлетіко" на правах оренди "Барселони". Ця угода передбачає обов'язковий викуп футболіста, якщо він зіграє певну кількість матчів. Тож, аби полегшити зарплатну відомість та отримати кошти для завершення угоди щодо підписання Роналду, мадридці й готові піти на такий ризикований крок.

Уся річ в тому, що Грізманн після повернення з "Барселони" не зміг заграти в "Атлетіко" на тому ж рівні, який він показував до трансферу в каталонський клуб. З цієї причини в стані "матрацників" віддають перевагу варіанту із запрошенням Роналду, а послуги Грізманна були запропоновані низці європейських клубів, серед яких значиться і ПСЖ.

Утім, фанати "Атлетіко", схоже, не надто хочуть бачити КріРо у своїй команді. У соцмережах вони використовують хештег "Contra CR7" (проти Роналду, прим.). Зокрема, вони вважають, що він не принесе жодної користі на полі, а сам клуб може втратити свою ідентичність.

Цікаво, що за інформацією The Athletic Роналду повертається до Манчестера для переговорів з керівництвом клубу щодо свого майбутнього. Повідомляється, що форвард бажає особисто поговорити з головним тренером МЮ Еріком тен Хагом. Джерела повідомляють, що ймовірність того, що Роналду залишиться у команді, зростає, проте повної ясності у цьому питанні немає. У самому клубі, як і раніше, розраховують на португальця. Тен Хаг вважає Роналду важливою частиною команди на наступний сезон.

Роналду повернувся до "Манчестер Юнайтед" влітку 2021 року, перейшовши з "Ювентуса" за 15 мільйонів євро. Раніше він виступав за "червоних дияволів" від 2003 до 2009 року;

У сезоні-2021/2022 Роналду провів 38 матчів за "манкуніанців" у всіх турнірах, забив 24 голи і віддав три гольові передачі. Він став найкращим бомбардиром команди за підсумками сезону. МЮ під керівництвом Ральфа Рангніка посів шосте місце у Прем’єр-лізі та наступного сезону виступить у Лізі Європи. З нового сезону наставником "червоних дияволів" буде Ерік тен Хаг;

Чинний контракт португальця з МЮ закінчується 30 червня 2023 року. У складі "червоних дияволів" Роналду отримує близько 26 млн фунтів на рік.

Додамо, раніше розповідалося про те, що Роналду не вирушив разом з "червоними дияволами" на передсезонний тур до Таїланду та Австралії через сімейні обставини. До цього повідомлялося про те, що він пропустив низку тренувань в англійському клубі.