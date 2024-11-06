"Атлетіко" на останніх секундах вирвав перемогу над ПСЖ у Лізі чемпіонів (відео)

Мадридський "Атлетіко" на виїзді обіграв ПСЖ у матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 1:2 .

На 14-й хвилині зустрічі парижан вивів уперед Воррен Заїр-Емері. "Матрацникам" знадобилося лише чотири хвилини для того, щоб відігратися – рахунок зрівняв Науель Моліна.

У другому таймі команди тривалий час не могли забити, але в самій кінцівці поєдинку підопічні Дієго Сімеоне вирвали перемогу – на 90+3-й хвилині голом відзначився Анхель Корреа.

Огляд матчу ПСЖ – "Атлетіко"

Буде додано незабаром.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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