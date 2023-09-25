"Атлетіко" обіграв "Реал" у видовищному мадридському дербі – Лунін залишився в запасі (відео)

Дубль Альваро Морати та гол Антуана Грізманна дозволили "матрацникам" перемогти у принциповому матчі.

"Атлетіко" обіграв "Реал" у центральному матчі 6-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на арені "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 3:1 .

Команда Дієго Сімеоне зуміла забити швидкі два голи. Уже на четвертій хвилині зустрічі Альваро Мората головою переправив м'яч у кут воріт Кепи Аррісабалаги після навісу, який виконав Самуел Ліно.

На 18-й хвилині "матрацники" подвоїли свою перевагу – Антуан Грізманн ударом головою замкнув подачу від Сауля Ньїгеса.

На 35-й хвилині "вершкові" скоротили відставання в рахунку – Тоні Кроос на замасі прибрав суперника і з-за меж штрафного низом відправив м'яч у ближній кут.

Проте одразу після перерви "Атлетіко" повернув собі перевагу у два голи. Дубль оформив Мората, завдавши влучного удару головою після подачі Ньїгеса. Відіграти бодай один м'яч до фінального свистка підопічним Карло Анчелотті не вдалося.

Зазначимо, що український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу

Таким чином, "матрацники" реабілітувалися за сенсаційну за поразку в попередньому турі Ла Ліги від "Валенсії" (0:3) українського форварда Романа Яремчука.

"Атлетіко" (10 очок) піднявся на п'яте місце в чемпіонаті Іспанії. "Реал" вперше втратив очки цього сезону Примери та з 15 балами посідає третє місце. Лідирують "Барселона" і "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика, які набрали по 16 пунктів.

У наступному турі "Атлетіко" 28 вересня на виїзді зіграє з "Осасуною", а "Реал" днем раніше прийматиме "Лас-Пальмас".

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