"Атлетіко" переміг дортмундську "Боруссію" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Команда Дієго Сімеоне змогла заробити мінімальну перевагу перед поєдинком у відповідь.

"Атлетіко" на своєму полі здобув перемогу над дортмундською "Боруссією" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 2:1 .

У першому таймі зустрічі "матрацники" створили собі комфортний гандикап, двічі відправивши м'яч у ворота німецького клубу. Вже на четвертій хвилині рахунок у грі відкрив Родріго Де Пауль.

На 32-й хвилині команда Дієго Сімеоне подвоїла свою перевагу – Самуел Ліно відзначився голом після передачі Антуана Грізманна.

Після перерви "джмелі" намагалися вибратися зі скрутного становища та зуміли скоротити відставання – остаточний рахунок матчу на 81-й хвилині встановив Себастьєн Алле.

Огляд матчу "Атлетіко" – "Боруссія" Дортмунд

Поєдинок-відповідь між "Боруссією" та "Атлетіко" заплановано на вівторок, 16 квітня, у Дортмунді.

Зазначимо, що в півфіналі переможець пари "Атлетіко" – "Боруссія" Дортмунд поміряється силами із сильнішим у дуелі ПСЖ – "Барселона".

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