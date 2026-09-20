"Атлетіко" переміг "Реал" у центральному матчі туру Ла Ліги

"Атлетіко" — "Реал" Мадрид / © Associated Press

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"Атлетіко" обіграв "Реал" у центральному матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 2:1 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На початку другого тайму "вершкові" залишилися в меншості — захисник команди Дін Гейсен отримав пряму червону картку за фол останньої надії на Джуліано Сімеоне у власному штрафному майданчику.

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На 53-й хвилині Алехандро Грімальдо реалізував пенальті та відкрив рахунок у матчі.

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А вже на 59-й хвилині "матрацники" подвоїли свою перевагу — Джонатан Девід замкнув простріл від Сімеоне.

На 89-й хвилині підопічні Жозе Моурінью скоротили відставання — Антоніо Рюдігер забив ударом головою після подачі Бернарду Сілви зі штрафного. Однак врятуватися від поразки "бланкос" не вдалося.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота "Королівського клубу" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Зазначимо, що цього сезону Лунін ще не зіграв жодного матчу за мадридців.

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Завдяки перемозі в мадридському дербі "Атлетіко" (16 очок) вийшов на друге місце в турнірній таблиці Примери — команда Дієго Сімеоне на 5 пунктів відстає від "Барселони", яка лідирує в чемпіонаті. "Реал" (15 балів) опустився на третю позицію.

У наступному турі "Атлетіко" на виїзді позмагається з "Алавесом", а "Реал" прийме "Вільярреал". Матчі відбудуться у жовтні після паузи на ігри національних збірних.

Раніше повідомлялося, що форвард "Баварії" побив бомбардирський рекорд Бундесліги, який тримався майже 50 років.

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