"Атлетіко" подовжив контракт з найкращим бомбардиром в історії клубу

Антуан Грізманн / © Associated Press

Реклама

Французький нападник Антуан Грізманн подовжив контракт з мадридським "Атлетіко".

Нова угода 34-річного футболіста з "матрацниками" розрахована до літа 2027 року, повідомляється на офіційному сайті іспанського клубу.

Грізманн є найкращим бомбардиром в історії "Атлетіко". Він забив 197 голів у 442 матчах за "матрацників". Француз обійшов за цим показником Луїса Арагонеса, на рахунку якого 173 м'ячі.

Реклама

Антуан виступає за "Атлетіко" від 2014 року. Він провів у команді дев'ять сезонів (з перервою на два сезони у "Барселоні").

Разом з "матрацниками" Грізманн виграв Суперкубок Іспанії, Лігу Європи та Суперкубок УЄФА.

Минулий сезон Примери команда Дієго Сімеоне завершила на третій позиції у турнірній таблиці, відібравшись до Ліги чемпіонів.