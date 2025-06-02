ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

"Атлетіко" подовжив контракт з найкращим бомбардиром в історії клубу

Антуан Грізманн підписав нову угоду з "матрацниками".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Антуан Грізманн

Антуан Грізманн / © Associated Press

Французький нападник Антуан Грізманн подовжив контракт з мадридським "Атлетіко".

Нова угода 34-річного футболіста з "матрацниками" розрахована до літа 2027 року, повідомляється на офіційному сайті іспанського клубу.

Грізманн є найкращим бомбардиром в історії "Атлетіко". Він забив 197 голів у 442 матчах за "матрацників". Француз обійшов за цим показником Луїса Арагонеса, на рахунку якого 173 м'ячі.

Антуан виступає за "Атлетіко" від 2014 року. Він провів у команді дев'ять сезонів (з перервою на два сезони у "Барселоні").

Разом з "матрацниками" Грізманн виграв Суперкубок Іспанії, Лігу Європи та Суперкубок УЄФА.

Минулий сезон Примери команда Дієго Сімеоне завершила на третій позиції у турнірній таблиці, відібравшись до Ліги чемпіонів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie