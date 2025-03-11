Атлетіко – Реал Мадрид: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 12 березня, "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зіграє проти "Атлетіко" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 4 березня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії, "Реал" здолав "Атлетіко" з рахунком 2:1.

Де дивитися матч Атлетіко – Реал Мадрид

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Прогнози букмекерів на матч Атлетіко – Реал Мадрид

Незначним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Атлетіко". На перемогу "матрацників" поставити з коефіцієнтом 2,58. Нічия – 3,60. Виграш підопічних Карло Анчелотті – 2,69.

А ось у двоматчевій дуелі аналітики віддають перевагу "Реалу". На вихід "вершкових" до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,30. Прохід команди Дієго Сімеоне до наступного раунду – 3,70.

Переможець пари "Реал" – "Атлетіко" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між нідерландським ПСВ і лондонським "Арсеналом", у складі якого виступає українець Олександр Зінченко.

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