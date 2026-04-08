"Атлетіко" у більшості переміг "Барселону" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Барселона" — "Атлетіко" / © Associated Press

Мадридський "Атлетіко" обіграв каталонську "Барселону" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився з рахунком 0:2 .

Ключовий епізод зустрічі стався наприкінці першого тайму — захисник "синьо-гранатових" Пау Кубарсі збив Джуліано Сімеоне перед власним штрафним майданчиком. Арбітр одразу показав жовту картку, але після перегляду відеоповтору (VAR) скасував своє рішення і покарав гравця "Барселони" прямою червоною.

"Матрацники" скористалися цим стандартом і відкрили рахунок — на 45-й хвилині Хуліан Альварес красивим ударом зі штрафного закрутив м'яч у праву "дев'ятку".

У другому таймі підопічні Гансі Фліка навіть у меншості атакували та намагалися зрівняти рахунок, але натомість "Атлетіко" збільшив свою перевагу — на 70-й хвилині Александер Серлот переправив м'яч у ворота після навісу Маттео Руджері з лівого флангу.

Незважаючи на всі спроби "блаугранас" бодай скоротити відставання, підопічні Дієго Сімеоне втримали перемогу з різницею в два м'ячі.

Матч-відповідь між "Атлетіко" та "Барселоною" відбудеться у вівторок, 14 квітня, на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді. Початок — о 22:00 за київським часом.

Переможець пари "Барселона" — "Атлетіко" у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Спортинг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.