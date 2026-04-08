ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
2 хв

"Атлетіко" у більшості переміг "Барселону" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Поєдинок-відповідь відбудеться 14 квітня в Мадриді.

Автор публікації
Максим Приходько
"Барселона" — "Атлетіко"

"Барселона" — "Атлетіко" / © Associated Press

Мадридський "Атлетіко" обіграв каталонську "Барселону" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився з рахунком 0:2.

Ключовий епізод зустрічі стався наприкінці першого тайму — захисник "синьо-гранатових" Пау Кубарсі збив Джуліано Сімеоне перед власним штрафним майданчиком. Арбітр одразу показав жовту картку, але після перегляду відеоповтору (VAR) скасував своє рішення і покарав гравця "Барселони" прямою червоною.

"Матрацники" скористалися цим стандартом і відкрили рахунок — на 45-й хвилині Хуліан Альварес красивим ударом зі штрафного закрутив м'яч у праву "дев'ятку".

У другому таймі підопічні Гансі Фліка навіть у меншості атакували та намагалися зрівняти рахунок, але натомість "Атлетіко" збільшив свою перевагу — на 70-й хвилині Александер Серлот переправив м'яч у ворота після навісу Маттео Руджері з лівого флангу.

Незважаючи на всі спроби "блаугранас" бодай скоротити відставання, підопічні Дієго Сімеоне втримали перемогу з різницею в два м'ячі.

Огляд матчу "Барселона" — "Атлетіко"

Матч-відповідь між "Атлетіко" та "Барселоною" відбудеться у вівторок, 14 квітня, на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді. Початок — о 22:00 за київським часом.

Переможець пари "Барселона" — "Атлетіко" у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Спортинг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

Дата публікації
Кількість переглядів
24
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie